Регионы, пострадавшие от пожаров, могут быть объявлены зонами бедствия

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Дожди, которые начались 4 апреля по всей стране, улучшили ситуацию с пожарами. Они в значительной степени помогли ликвидировать очаги особо сильных пожаров в пяти регионах страны, где был объявлен третий из четырёх уровней пожарной опасности. Президент РК Юн Сок Ёль дал указание правительству решить вопрос о присвоении десяти регионам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров, статуса специальных зон бедствия. Как сообщил представитель администрации президента Ли До Ун, такими зонами могут стать уезды Хонсон-гун, Кымсан-гун и Пуё-гун, города Танчжин и Порён провинции Чхунчхон-Намдо, муниципальный округ Со-гу города Тэчжона, уезд Окчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, уезд Хампхён-гун и город Сунчхон провинции Чолла-Намдо, город Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Присвоение региону статуса специальной зоны бедствия осуществляется на основании оценки ущерба. Данный статус предполагает предоставление пострадавшим районам финансовой помощи на восстановление пострадавших объектов из бюджета, выплату пособий и предоставление льгот местным жителям, включая отсрочку по выплатам кредитов и снижение налоговой ставки. Из-за засушливой погоды с начала апреля были выявлены 53 очага лесных пожаров. Эвакуированы 1.400 человек, пострадали более 80 строений.