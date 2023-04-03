В РК создаётся единая система реагирования на засуху

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Правительство РК создаёт общегосударственную систему противодействия засухе с участием профильных ведомств и местных администраций. Как сообщили 5 апреля в министерстве административного управления и безопасности, в работе системы будут задействованы министерство экологии, министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства и другие ведомства. В рамках подготовки к весеннему сезону сельхозработ планируется подготовить 19 млн тонн воды, которая будет направлена в водохранилища, где её не хватает. Помимо этого, долгосрочное прогнозирование засухи метеорологической администрацией будет шестимесячным. В настоящий момент прогнозы делаются только на три месяца. Также планируется создание национальной системы управления данными, которая будет учитывать информацию о засухе в стране и наличии водных ресурсов по регионам. С апреля прошлого года в южных регионах уровень осадков составил 68,8% от среднего показателя прошлых лет. Из-за затянувшейся засухи впервые за 30 лет рассматривается вопрос о введении ограничений на использование воды в городе Кванчжу.