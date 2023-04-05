Десять регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

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5 апреля президент Юн Сок Ёль объявил десять регионов страны, наиболее пострадавших от лесных пожаров, особыми зонами бедствия. Как сообщил представитель президентской администрации Ли До Ун, такими зонами стали уезды Хонсон-гун, Кымсан-гун, Пуё-гун, города Танчжин и Порён провинции Чхунчхон-Намдо, округ Со-гу города Тэчжона, уезд Окчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, город Сунчхон и уезд Хампхён-гун провинции Чолла-Намдо, город Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Глава государства поручил исполняющему обязанности министра административного управления и безопасности Хан Чхан Сопу оказать поддержку жителям пострадавших регионов, сделать всё возможное для скорейшего проведения восстановительных работ. Поручено также провести работы по укреплению грунта в местах лесных пожаров, чтобы не допустить оползней во время летнего сезона дождей. Корейскому управлению лесного хозяйства и местным администрациям поручено оценить ущерб от пожаров, чтобы рассчитать объем финансирования. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим районам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.