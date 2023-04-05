Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Десять регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

Write: 2023-04-06 10:25:50Update: 2023-04-06 13:54:52

Десять регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

Photo : KBS News

5 апреля президент Юн Сок Ёль объявил десять регионов страны, наиболее пострадавших от лесных пожаров, особыми зонами бедствия. Как сообщил представитель президентской администрации Ли До Ун, такими зонами стали уезды Хонсон-гун, Кымсан-гун, Пуё-гун, города Танчжин и Порён провинции Чхунчхон-Намдо, округ Со-гу города Тэчжона, уезд Окчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, город Сунчхон и уезд Хампхён-гун провинции Чолла-Намдо, город Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Глава государства поручил исполняющему обязанности министра административного управления и безопасности Хан Чхан Сопу оказать поддержку жителям пострадавших регионов, сделать всё возможное для скорейшего проведения  восстановительных работ. Поручено также провести работы по укреплению грунта в местах лесных пожаров, чтобы не допустить оползней во время летнего сезона дождей. Корейскому управлению лесного хозяйства и местным администрациям поручено оценить ущерб от пожаров, чтобы рассчитать объем финансирования. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим районам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >