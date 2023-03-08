Президент РК выступит в Конгрессе США

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В ходе государственного визита в США в конце апреля президент РК Юн Сок Ёль выступит с речью в Конгрессе США. Это будет первое за десять лет выступление южнокорейского лидера на совместном заседании обеих палат американского парламента. В мае 2013 года к американским парламентариям обращалась с речью тогдашний президент РК Пак Кын Хе. Приглашение выступить в Конгрессе передал 5 апреля южнокорейскому лидеру председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. Приняв приглашение, Юн Сок Ёль отметил, что для него большая честь выступить с речью по случаю 70-летия образования южнокорейско-американского альянса. Он с удовлетворением отметил, что южнокорейские компании смогут воспользоваться субсидиями в рамках американского Акта об инфляции, выразив надежду на то, что американские законодатели будут и впредь оказывать поддержку южнокорейским компаниям.