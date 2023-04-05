Сеул требует от Пхеньяна прекратить эксплуатацию Кэсонского комплекса

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Правительство РК требует от северокорейской стороны прекратить несанкционированное использование производственных объектов в Кэсонском индустриальном комплексе, которые принадлежат южнокорейским компаниям. Об этом сообщил 6 апреля представитель министерства по делам воссоединения РК. Ранее в тот же день южнокорейская сторона пыталась передать данное требование Пхеньяну по «горячей линии» межкорейской связи, но ответа на звонок не последовало. Заявление южнокорейского правительства прозвучало после того, как 5 апреля центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала фотографию Пхеньяна, на которой виден один из трёхсот автобусов, которые использовались для перевозки рабочих по территории Кэсонского комплекса до его закрытия в 2016 году. Использование южнокорейского имущества без соответствующего разрешения владельцев представляет собой явное нарушение межкорейских соглашений. Север должен немедленно прекратить противоправные действия. В противном случае южнокорейская сторона примет необходимые меры,- заявил неназванный представитель министерства, не вдаваясь в подробности. Ранее были признаки того, что Север возобновляет производство на некоторых промышленных объектах Кэсонского комплекса.