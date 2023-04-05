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Экономика

Ожидается рост дефицита платёжного баланса в сфере услуг

Write: 2023-04-06 15:05:17Update: 2023-04-06 15:44:42

Ожидается рост дефицита платёжного баланса в сфере услуг

В связи с увеличением потока южнокорейских туристов, посещающих зарубежные страны, нельзя исключать роста дефицита платёжного баланса в сфере услуг. Такой прогноз сделали эксперты Института экономических исследований группы Hyundai. В подготовленном ими аналитическом докладе  говорится, что рост  дефицита в сфере услуг с большой долей вероятности отрицательно скажется на общем платёжном балансе страны. Кроме того, исчезнут факторы, которые в последние годы способствовали улучшению ситуации в сфере услуг. В феврале зарубежные поездки совершили 1 млн 720 тыс. человек. В этой связи эксперты призывают устранить структурные слабости отрасли услуг, которая чрезмерно зависима от товарного баланса, и принять меры по укреплению её конкурентоспособности. 
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