Ожидается рост дефицита платёжного баланса в сфере услуг

В связи с увеличением потока южнокорейских туристов, посещающих зарубежные страны, нельзя исключать роста дефицита платёжного баланса в сфере услуг. Такой прогноз сделали эксперты Института экономических исследований группы Hyundai. В подготовленном ими аналитическом докладе говорится, что рост дефицита в сфере услуг с большой долей вероятности отрицательно скажется на общем платёжном балансе страны. Кроме того, исчезнут факторы, которые в последние годы способствовали улучшению ситуации в сфере услуг. В феврале зарубежные поездки совершили 1 млн 720 тыс. человек. В этой связи эксперты призывают устранить структурные слабости отрасли услуг, которая чрезмерно зависима от товарного баланса, и принять меры по укреплению её конкурентоспособности.