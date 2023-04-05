Аэропорт Инчхон принимает меры по привлечению туристов

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Руководство международного аэропорта Инчхон подготовило меры по привлечению в страну туристов из Китая, Гонконга, Тайваня, Японии и Юго-Восточной Азии, а также восстановлению структуры авиасообщения. Эти меры разработаны для достижения цели по привлечению в этом году в РК 10 млн иностранных туристов. Авиакомпаниям, которые ранее не совершали полёты в аэропорт Инчхон, будут выделяться средства на маркетинговые нужды. Руководство аэропорта будет содействовать увеличению перевозок по маршрутам, не восстановившим допандемийные показатели. Компаниям, осуществляющим пересадки в аэропорту Инчхон, будут выплачиваться бонусы. Запланированы различные скидочные акции, включая распространение купонов, которые можно использовать в беспошлинных магазинах и других объектах, предоставляющих различные услуги.