Дефицит платёжного баланса РК в феврале 520 млн долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, дефицит платёжного баланса РК составил в феврале 520 млн долларов, что гораздо меньше рекордного январского показателя, составившего 4 млрд 210 млн долларов. В феврале экспорт сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за слабого спроса на полупроводники, экспорт которых упал на 41,5%. Импорт вырос за тот же период на 4,6%. Дефицит товарного баланса составил в феврале 1 млрд 300 млн долларов, а дефицит баланса сферы услуг – 2 млрд 30 млн долларов. Нестабильность платёжного баланса страны сохранится до конца апреля. Об этом заявил 7 апреля замминистра планирования и финансов РК Пан Ги Сон, выступая на совещании министров экономического блока. Он напомнил, что, начиная с марта, растёт число иностранных туристов, посещающих РК. Это способствует улучшению торгового баланса. Одновременно это улучшит ситуацию с платёжным балансом, профицит которого по итогам года может достичь 20 млрд долларов. В этом году РК надеется привлечь 10 миллионов иностранных туристов.