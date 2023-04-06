Иностранные инвестиции в РК продолжают расти

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В первом квартале этого года объём прямых иностранных инвестиций в южнокорейскую экономику составил рекордные за данный период 5 млрд 630 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года. Рекордный показатель достигнут, несмотря на такие факторы как ужесточение денежно-кредитной политики крупными странами, высокая учётная ставка и неопределённость на рынке капитала. Инвестиции в сферы полупроводников, химической индустрии, новых возобновляемых источников энергии выросли на 13%. Это подтверждает доверие иностранных инвесторов к стабильной инвестиционной среде РК. Между тем, объём инвестиций, реально поступивших в страну, сократился на 27,7% в годовом исчислении, составив 3 млрд 380 млн долларов. Более 2 млрд долларов составили инвестиции из Европы, что в 2,5 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Инвестиций из Китая увеличились на 18% составив 1 млрд 400 млн долларов. Одновременно инвестиции из США сократились на 14%, а из Японии – на 38%.