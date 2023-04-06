Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась

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Компания Samsung Electronics оценила свою операционную прибыль в первом квартале текущего года в 600 млрд вон (455 млн долларов). Это на 95,75% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поскольку данная ситуация связана с сокращением спроса на полупроводники, объём их производства «корректируется до значимого уровня, достаточного для удовлетворения будущего спроса»,- говорится в заявлении компании. При этом не уточняется, что такое «значимый уровень». По предварительным подсчётам, продажи Samsung Electronics сократились в первом квартале на 19%, составив 63 трлн вон (47 млрд 700 млн долларов). Данные по каждому подразделению компании будут представлены после окончательного подведения итогов её финансовой деятельности. Эксперты полагают, что в сегменте полупроводников дефицит составил около 4 трлн вон (3 млрд долларов). На полупроводники приходятся 60-70% операционной прибыли компании.