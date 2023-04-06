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Политика

РК, США и Япония призвали выполнять резолюции СБ ООН по КНДР

Write: 2023-04-07 12:14:32Update: 2023-04-07 12:19:01

РК, США и Япония призвали выполнять резолюции СБ ООН по КНДР

Photo : YONHAP News

Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси встретились 7 апреля в Сеуле. По итогам встречи принято совместное заявление, в котором содержится призыв к мировому сообществу выполнять резолюцию Совбеза ООН, которая предусматривает  репатриацию на родину всех северокорейских рабочих, получающих доход за рубежом. Резолюция не выполнена в должной мере, поскольку из-за й пандемии коронавируса Северная Корея закрыла границы. Сейчас границы открыты, но, тем не менее, в разных странах трудится большое количество северокорейцев, чьи доходы могут идти на развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна,- говорится в заявлении. Участники встречи осудили ракетную активность Пхеньяна, которая обостряет напряжённость на Корейском полуострове, призвав его вернуться за стол переговоров. 
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