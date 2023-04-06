В РК высокая концентрация микропыли

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Потоки микропыли, которые накануне накрыли западное побережье РК, 7 апреля распространились по всей территории страны. Предупреждение о высокой концентрации микропыли действует по всей стране, за исключением острова Чечжудо и ряда районов на южном побережье. Наивысшая концентрация микропыли отмечена в провинции Кёнгидо – 179 микрограммов на кубометр, в провинции Канвондо – 171 микрограмм на кубометр. В большинстве остальных регионов превышена отметка в 100 микрограммов. В Тэчжоне, Кванчжу и провинциях Чхунчхон-Намдо, Чолла-Намдо и Чолла-Пукто объявлены экстренные меры по снижению концентрации микропыли, предусматривающие ограничение работы промышленных и строительных объектов, а также автотранспорта. В апреле такие меры принимаются впервые с 2019 года.