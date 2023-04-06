Налоговые сборы в РК могут быть меньше запланированных

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Налоговые сборы в этом году могут меньше запланированных. Об этом заявил 7 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо в ходе посещения промышленного комплекса Samsung Electronics в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. В бюджете на этот год налоговые сборы запланированы в сумме 400,5 трлн вон (303,5 млрд долларов). За первые два месяца года отмечено сокращение налоговых сборов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если с марта до конца года сборы будут такими же, как и в прошлом году, недостача составит 20 трлн вон (15 млрд долларов). Между тем, сокращение налоговых сборов продолжится по крайней мере до конца первого полугодия,- отметил Чху Гён Хо. Это может быть связано с ситуацией на фондовом рынке и темпами восстановления экономики.