Проект «завтрак за тысячу вон» может охватить все университеты

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Правительство РК и правящая партия Сила народа приняли решение распространить проект «Завтрак за тысячу вон» на все университеты страны. Его инициатором является министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства, а первым учебным заведением, который присоединился к нему ещё в 2015 году, стал государственный университет Чоннам. Доступное и качественное питание является важным аспектом здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Особенно это актуально для студентов, которые проводят бо́льшую часть своего времени в университете. Питание должно быть доступно каждому студенту, независимо от его финансовых возможностей, считают в правительстве и правящей партии. Между тем, цены на продукты питания растут, и обычный обед в студенческой столовой обходится сегодня примерно в пять тысяч вон или четыре доллара. Не каждому это по карману, и в такой ситуации комплексное питание стоимостью тысячу вон или 75 центов является хорошим подспорьем. Набор включает в себя порцию риса, суп, закуску в виде квашеных овощей кимчхи, немного жареного мяса или рыбы. Конечно, выбор блюд ограничен, но, тем не менее, это отличный способ утолить голод, когда не хватает денег. К концу прошлого года в проекте «Завтрак за тысячу вон» участвовали 28 университетов, а сейчас их 41. Большой наплыв заявок вызвал необходимость к увеличении размера бюджета, чтобы покрыть необходимые расходы.