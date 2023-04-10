Останки борца за независимость Хван Ги Хвана вернулись на родину

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10 апреля останки корейского борца за независимость от японской колониальной оккупации Хван Ги Хвана, который был похоронен на кладбище Маунт-Оливет в Нью-Йорке, вернулись на родину. Как сообщили в управлении по делам патриотов и ветеранов, самолёт, доставивший останки, прибыл в международный аэропорт Инчхон утром 10 апреля. Они будут преданы земле на Национальном кладбище в Тэчжоне. Хван Ги Хван родился в уезде Сунчхон-гун провинции Пхёнан-Намдо на севере Корейского полуострова 4 апреля 1886 года. В 1904 году он переехал в США. Вместе с американской армией он добровольно воевал на фронтах Первой мировой войны, а после войны поддерживал корейских представителей на Парижской мирной конференции в 1919 году, принимал участие в движении за независимость Кореи от колониального господства Японии. Он умер от болезни сердца в Нью-Йорке в 1923 году. 17 апреля исполняется сто лет со дня его кончины. Управление по делам патриотов и ветеранов добивалось возвращения останков в течение десяти лет, но нью-йоркское кладбище потребовало разрешения местного суда, поскольку у Хван Ги Хвана не осталось родственников. Договорённость о репатриации останков была достигнута в январе этого года, благодаря усилиям управления по делам патриотов и ветеранов и генерального консульства РК в Нью-Йорке.