Южнокорейские ВМС получат новый фрегат

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10 апреля на верфи HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане состоялась церемония спуска на воду фрегата «Чхуннам» водоизмещением 3.600 тонн. Названный в честь одной из провинций страны, фрегат обладает усиленными противолодочными и противовоздушными возможностями. В церемонии приняли участие около 150 человек, в том числе, министр обороны Ли Чжон Соп, командующий ВМС адмирал Ли Чжон Хо и директор агентства оборонных закупок Ом Дон Хван. Фрегат «Чхуннам» оснащён пятидюймовой пушкой, противокорабельными управляемыми ракетами, тактическими управляемыми ракетами класса «корабль-земля», дальнобойными противолодочными торпедами, а также собственной многофункциональной РЛС с фазированной антенной решёткой, способной обнаруживать и отслеживать несколько целей с разных направлений. После испытаний фрегат будет передан ВМС в декабре 2024 года, а к концу 2025 года он поступит на боевое дежурство.