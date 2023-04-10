С 1 по 10 апреля экспорт РК сократился на 8,6%

Photo : YONHAP News

За первые десять дней апреля южнокорейский экспорт составил 14 млрд 27 млн долларов, что на 8,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 11 апреля в таможенном управлении. Поставки за рубеж полупроводников сократились за тот же период на 39,8%, нефтепродуктов – на 19,9%, металлургической продукции – на 15,1%. При этом экспорт автомобилей вырос на 64,2%. Поставки в США увеличились на 32,1%, а в Евросоюз – на 14,5%. Одновременно экспорт в Китай сократился на 31,9%. Импорт сократился за указанный период на 7,3%, составив 17 млрд 444 млн долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса за первые десять дней апреля составил 3 млрд 417 млн долларов. Накопленный дефицит с начала года составил 25 млрд 861 млн долларов. Это более 50% дефицита за весь прошлый год.