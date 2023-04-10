РК будет укреплять сотрудничество со странами «Большой семёрки»

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РК будет тесно сотрудничать со странами «Большой семёрки» для успешного проведения саммита организации. Об этом заявил глава МИД РК Пак Чин, выступая 10 апреля на официальном ужине с участием послов стран «Большой семёрки». Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента РК Юн Сок Ёля принять участие в саммите «Большой семёрки», который состоится в мае в Хиросиме. Нарастающее геополитическое соперничество в мире осложняет многостороннее сотрудничество, необходимое для преодоления новых вызовов,- отметил Пак Чин. Он напомнил, что правительство Юн Сок Ёля проводит внешнюю политику, цель которой – вхождение РК в число крупных игроков на мировой арене. Одно из направлений работы - улучшение отношений РК и Японии. Сеул будет поддерживать тесное сотрудничество со странами «Большой семёрки» в реализации своей стратегии развития отношений с Индо-Тихоокеанским регионом,- подчеркнул Пак Чин.