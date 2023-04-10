Поддержка семей с детьми от трёх до пяти лет будет расширена

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Правительство РК продолжит поэтапно расширять поддержку семей с детьми до пяти лет. В настоящее время дошкольное образование детей до трёх лет осуществляется бесплатно. А на детей в возрасте от трёх до пяти лет выплачивается пособие в размере 280 тыс. вон (212 долларов) в год, в то время как стоимость воспитания ребёнка в частном детском саду составляет 167 тыс. вон (126 долларов) в месяц. В этой связи правительство приняло план развития дошкольного образования на период с 2024 по 2026 год. В соответствии с ним, начиная с 2024 года, будет оказана финансовая поддержка на обучение детей, которым исполнилось пять лет. С 2025 года такую поддержку получат дети в возрасте четырёх лет, а с 2026 года – в возрасте трёх лет. Конкретные суммы выплат будут определены позднее. Для того, чтобы обеспечить дополнительные удобства работающим родителям, детские сады будут открываться не в 9 часов утра, как сейчас, а на час раньше. Планируется также дать возможность частным детским садам самостоятельно принимать решение о закрытии в случае сокращения количества детей.