В РК отметили 104-ю годовщину создания Временного правительства

11 апреля в парке Независимости в Сеуле состоялась церемония по случаю 104-й годовщины создания Временного правительства Кореи. Оно было создано в 1919 году в Шанхае. Выступая на церемонии, премьер-министр страны Хан Док Су заявил, что временное правительство стало основой нынешней свободной и процветающей РК. Временное правительство было создано на волне стремления корейцев вернуть независимость, начало которому было положено в ходе Первомартовского движения. Именно тогда была поставлена задача развивать Корею в качестве демократической республики, гарантирующей её жителям гражданские свободы, равенство и право участвовать в выборах. Хан Док Су выразил благодарность патриотам, внёсшим вклад в становление страны, пообещав сделать всё возможное для обеспечения почтительного отношения к их заслугам. В условиях противодействия глобальным угрозам нужно продолжать работу по развитию государства, в котором все жители наслаждаются свободами и мирной жизнью, - добавил премьер-министр.