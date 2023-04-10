Поколение MZ ценит баланс между работой и жизнью

Представители поколения MZ, родившиеся между 1980 и 2010 годами, предпочитают трудоустраиваться в компании, в которых можно соблюдать баланс между работой и жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников среди корейцев в возрасте от 20 до 40 лет. Вышеуказанный ответ дали более трети респондентов. Чуть меньше отдали предпочтение компаниям с хорошей зарплатой и системой бонусов. Лишь 16,3% назвали компании, дающие гарантии стабильности рабочего места вплоть до пенсии. Около 10% высказались в пользу предприятий, способствующих личному росту. Эксперты полагают, что такие результаты отражают мировоззрение поколения MZ, которое ценит личную жизнь выше зарплаты и подготовки к выходу на пенсию. Кроме того, среди важнейших лидерских качеств руководства молодые корейцы отмечают открытое общение с сотрудниками.