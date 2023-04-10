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Экономика

Политика США по наращиванию рынка электромобилей выгодна РК

Write: 2023-04-11 14:13:48Update: 2023-04-11 15:14:57

Политика США по наращиванию рынка электромобилей выгодна РК

Photo : YONHAP News

В рамках программы перехода легкового транспорта на электротягу правительство США намерено к 2032 году довести долю электромобилей до 67% первичного авторынка. Агентство по охране окружающей среды США, как ожидается, 12 апреля представит правила, стимулирующие сокращение загрязнения от выхлопных газов автомобилей. Инициатива сводится к тому, что к 2032 году 2/3 всех продаваемых в США автомобилей составят электромобили. Между тем, производители аккумуляторов восприняли новость положительно. Отечественные профильные компании наращивают темпы строительства производственных мощностей в США, готовясь к работе в рамках американского Акта об инфляции, в рамках которого производители электромобилей получат значительные льготы. Компания LG Energy Solutions отразила в операционной прибыли за первый квартал налоговый вычет в рамках Акта об инфляции на сумму 75 млн долларов. По мере роста объёмов производства налоговый вычет будет расти.
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