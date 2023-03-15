В марте в РК увеличилась занятость населения

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления, численность занятого населения РК составила в конце марта 28 млн 223 тыс. человек, увеличившись на 469 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Без учёта роста числа трудоустроенных старше 60 лет, составившего 547 тысяч человек, количество занятых сократилось на 78 тыс. человек. Новые рабочие места были созданы главным образом в сферах здравоохранения и социального обеспечения (186 тысяч), а также гостиничном и ресторанном бизнесе (177 тысяч). Занятость в оптовой и розничной торговле уменьшилась на 66 тысяч, а в строительстве – на 20 тысяч человек. В обрабатывающей промышленности количество рабочих мест сократилось на 49 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы составил 2,9% трудоспособного населения, сократившись на 0,1% в годовом исчислении. Нынешний уровень безработицы – самый низкий за март с начала сбора данных о рынке труда в 1999 году.