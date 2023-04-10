МВФ понизил прогноз роста экономики РК на этот год до 1,5%

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год до 1,5%. Это на 0,2% меньше январского прогноза. Обновлённый прогноз МВФ оказался на 0,3% ниже оценки Корейского института развития, а также на 0,1% ниже прогнозов Банка Кореи и Организации экономического сотрудничества и развития. Одновременно МВФ снизил прогноз экономического роста в РК на 2024 год на 0,2% до 2,4%. Ожидаемый рост мировой экономики составил в этом году 2,8%, что на 0,1% меньше по сравнению с январским прогнозом. Причиной пересмотра прогнозов МВФ стали растущие опасения относительно того, что ужесточение денежно-кредитной политики в ведущих экономиках могут препятствовать экономическому росту. По мнению экспертов, текущая ситуация в мировой экономике оценивается как «ухабистая дорога к восстановлению». Беспокойство вызывают ситуация вокруг Украины, рост инфляции, а также крах ряда крупных финансовых организаций, включая Silicon Valley Bank и Credit Suisse.