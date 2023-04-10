Hyundai Motor построит первый в РК завод по сборке электромобилей

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Hyundai Motor Group приступила к строительству первого в РК завода по сборке электромобилей в городе Хвасоне провинции Кёнгидо. Церемония закладки фундамента состоялась 11 апреля в присутствии президента РК Юн Сок Ёля и председателя Hyundai Motor Group Чон Ый Сона. Завод займёт территорию около 10 гектаров, и в него планируется инвестировать порядка 1 трлн вон (756 млн долларов). Начало серийного производства электромобилей запланировано на второе полугодие 2025 года. Мощность завода составит до 150 тыс. машин в год. На новом объекте будут производиться преимущественно автомобили специализированного назначения для доставки грузов и пассажирских перевозок. Hyundai Motor Group до 2030 года планирует инвестировать в отечественный сектор электромобилей 24 трлн вон (18 млрд долларов). Это позволит увеличить производство электрокаров до 3 млн 640 тыс. в год.