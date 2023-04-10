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К 2030 году РК расширит производство электротранспорта в пять раз и войдёт в первую тройку стран-производителей электромобилей. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 11 апреля на церемонии закладки нового завода Hyundai Motor в городе Хвасоне провинции Кёнгидо. Южнокорейский лидер отметил, что увеличение числа электромобилей, распространение сверхскоростной передачи данных, а также технологий искусственного интеллекта приближают человечество к новому этапу в развитии сектора мобильности. Глава государства обещал оказать государственную поддержку отечественным предприятиям, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям. Юн Сок Ёль отметил, что строительство нового завода Hyundai Motor - это очередной шаг в развитии отечественного сектора электромобилей, предполагающий инвестиции на сумму 24 трлн вон (18 млрд долларов). Власти сделают всё возможное для того, чтобы юг провинции Кёнгидо стал мировым центром производства электромобилей и полупроводников,- добавил южнокорейский лидер.