В РК объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли

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Утром 12 апреля на всей территории РК объявлено предупреждение о высокой концентрации мелкодисперсной пыли. Она пришла из пустыни Гоби на севере Китая и Монголии, сообщила Корейская метеорологическая администрация. В 7 часов утра среднечасовая концентрация мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM 10) составила 192 микрограмма на кубометр воздуха в Сеуле и 494 микрограмма в Ульсане к юго-востоку от Сеула. Предупреждение о мелкодисперсной пыли объявляется, когда концентрация PM 10 превышает 150 микрограммов на кубометр воздуха более двух часов. Такая концентрация PM 10 классифицируется экспертами как «очень плохая». Органы здравоохранения рекомендуют пожилым гражданам и лицам с заболеваниями органов дыхания по возможности воздержаться от выхода на улицу. Ношение масок со степенью фильтрации мелких частиц не менее 80%, мытьё рук по возвращении домой должно снизить негативное воздействие микропыли на организм.