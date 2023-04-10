Каннын провинции Канвондо объявлен особой зоной бедствия

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12 апреля президент РК Юн Сок Ёль объявил город Каннын провинции Канвондо, где накануне произошёл сильный лесной пожар, особой зоной бедствия. Как сообщил журналистам представитель администрации президента Ли До Ун, глава государства поручил исполняющему обязанности министра административного управления и безопасности Хан Чхан Сопу приложить все усилия, чтобы завершить восстановительные работы в кратчайшие сроки и дать возможность населению города быстро вернуться к нормальной жизни. Правительственная комиссия оценит масштабы ущерба и определит объём необходимой финансовой помощи. Статус особой зоны бедствия предполагает оказание пострадавшему району финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.