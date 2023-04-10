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Политика

В РК проходят учения по отражению угроз из космоса

Write: 2023-04-12 12:08:37Update: 2023-04-12 16:39:42

В РК проходят учения по отражению угроз из космоса

Photo : YONHAP News

12 апреля в РК проходят командно-штабные военно-гражданские учения по отражению потенциальных угроз из космоса. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, в них принимают участие сотрудники министерств обороны, административного управления и безопасности, науки и информационно-коммуникационных технологий, а также Корейского института аэрокосмических исследований. Цель учений – отработка координации между военными и гражданскими учреждениями. В их программе - меры реагирования на такие ситуации как падение на Корейский полуостров аварийного спутника, столкновение спутника с космическим мусором и изменение космического климата из-за солнечной активности. Ранее подобные учения проводились под эгидой министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. В январе этого года возникла угроза падения на Корейский полуостров выведенного из эксплуатации американского спутника, который упал в океан недалеко от Аляски. 
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