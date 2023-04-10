В РК выявлены два новых случая mpox

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В РК выявлены два новых случая заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян). На данный момент зарегистрированы в общей сложности восемь заражённых. Как и шестой по счёту больной, выявленный на прошлой неделе, двое новых заражённых в течение последних трёх недель не были за границей. То есть, источник заражения находится внутри страны. Как сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, оба пациента - жители Сеула. Медики пытаются установить пути заражения, проверяя всех контактировавших с ними людей. По сравнению с инфекционными респираторными заболеваниями, такими как COVID-19 и грипп, риск передачи mpox среди населения в целом низкий, если не было тесного контакта с заболевшим. Вероятность тяжёлого течения болезни составляет менее 1%. Даже без специального лечения большинство заражённых выздоравливают в течение двух-четырёх недель.