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Корея: Юг-Север

В Северную Корею вновь отправлены воздушные шары

Write: 2023-04-12 14:59:16Update: 2023-04-12 15:04:36

В Северную Корею вновь отправлены воздушные шары

Photo : YONHAP News

Организация «Северокорейские беженцы за свободу КНДР» отправила через межкорейскую границу 12 больших воздушных шаров, на которые закрепили 120 тысяч агитационных листовок и 3 тысячи USB-носителей. Об этом сообщило «Свободное радио Северной Кореи», базирующееся в Сеуле. В листовках изложена критика ракетно-ядерной программы северокорейского режима и действующей системы передачи власти по наследству. На USB-носителях записано послание членов Конгресса США о ценностях свободы, а также информация о том, что депутат Национального собрания РК Тхэ Ён Хо, бывший северокорейский беженец, стал членом Высшего совета правящей партии Сила народа. Отслеживание траектории полёта шаров по GPS показало, что 11 из них переместились в сторону провинций Хванхэдо, один упал в районе города Пхачжу провинции Кёнгидо, не перелетев через границу. Отправку шаров организация беженцев осуществила впервые с октября прошлого года. 
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