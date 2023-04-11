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Политика

РК не будет требовать извинений от США

Write: 2023-04-12 15:20:37Update: 2023-04-12 16:43:33

РК не будет требовать извинений от США

Photo : KBS News

В администрации президента РК считают, что проблема с предполагаемым прослушиванием разговоров её сотрудников спецслужбами США в целом урегулирована. Поэтому официальный Сеул не намерен требовать от Вашингтона извинений, либо поднимать проблему на внешнеполитическом уровне. По словам неназванного источника в администрации президента, Сеул не рассматривает возможность использования сложившейся ситуации в качестве средства давления на США. Сразу после публикации скандальных документов Пентагона американская сторона проявила активную позицию в устранении недопонимания. В частности, министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу. Министры согласились с тем, что бо́льшая часть информации, содержащейся в документах Пентагона, сфальсифицирована. Таким образом, предполагаемое прослушивание разговоров представителей южнокорейских властных структур никак не повлияет на предстоящий государственный визит президента РК Юн Сок Ёля в США. 
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