Президент Юн Сок Ёль встретился с премьер-министром Португалии

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12 апреля в Сеуле состоялась неформальная встреча президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Португалии Антониу Кошты. Южнокорейский лидер отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами, напомнив о необходимости его дальнейшего развития в таких областях как полупроводниковая промышленность и производство аккумуляторов для электромобилей. Антониу Кошта в ответ подчеркнул, что Португалия настроена на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества с РК. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся наладить более тесное взаимодействие в ряде областей экономики. Южнокорейский лидер напомнил, что Португалия известна всем южнокорейцам как родина генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и тренера Паулу Бенту, под чьим руководством сборная РК по футболу смогла выйти в 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре. Юн Сок Ёль попросил Португалию поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Антониу Кошта стал первым премьер-министром Португалии, совершившим официальный визит в РК за последние 39 лет.