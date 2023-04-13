Семьи двух жертв трудовой мобилизации получили компенсации

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Члены двух семей жертв принудительной трудовой мобилизации, проводившейся японскими властями в период Второй мировой войны, получили компенсации от южнокорейского правительства. Об этом сообщили телерадиокомпании KBS в Фонде поддержки жертв. 6 марта правительство представило план, согласно которому выплаты предлагалось осуществлять за счёт средств южнокорейской стороны через соответствующий фонд. Он формируется из пожертвований южнокорейских компаний, а японские компании, причастные к принудительной трудовой мобилизации, в выплатах не участвуют. Ранее Верховный суд РК признал право 15 жертв на получение компенсации. Из них в настоящее время живы лишь трое, и все они отказались получать выплаты за счёт средств фонда. Они требуют выплаты компенсаций за счёт активов компании Mitsubishi Heavy Industries, находящихся в РК, а не из средств общественного фонда, Жертвы трудовой мобилизации требуют передавать им средства, которые MH Power Systems Korea, дочерняя компания Mitsubishi Heavy Industries, выплачивает головной компании в качестве комиссионных. Юристы, представляющие их интересы, заявляют, что в 2021 году суд арестовал часть активов MH Power Systems Korea. Юристы настаивают на том, чтобы жертвы получили компенсации тем способом, который они считают нужным. Это может быть изъятие и продажа активов японской компании.