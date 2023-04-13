Рассмотрены меры реагирования на киберугрозы

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Необходим комплекс мер реагирования на киберугрозы для финансовой и энергетической сферы, чтобы не допустить кризиса безопасности. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Чо Тхэ Ён, выступая 12 апреля на совещании по вопросам защиты от кибертерроризма. Основное внимание было уделено оценке готовности всех правительственных структур к ответным мерам в том случае, если кибератака на энергетический сектор будет угрожать национальной безопасности. В совещании приняли участие представители организаций, связанных с энергетикой, а также ведомств, отвечающих за кибербезопасность, в том числе, Национальной службы разведки и полицейского управления. Было принято решение продолжить совместную работу по обеспечению быстрого восстановления энергетической системы даже в случае серьёзных кибератак.