Экспорт продукции ICT сократился в марте на 32,2%

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Объём экспорта продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в марте 15 млрд 780 млн долларов, сократившись на 32,2% в годовом исчислении. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, сокращение экспорта продукции ICT наблюдается с июля прошлого года, а нынешний спад – максимальный с января 2009 года. Экспорт полупроводников снизился на 33,9% по сравнению с мартом прошлого года. Зарубежные поставки мобильных телефонов сократились за тот же период на 49,3%, дисплеев – на 41,4%, компьютеров - на 52,5%. Совокупные поставки в Китай и Гонконг упали на 40,1%, во Вьетнам – на 20%, в США – на 33,3%, в страны Евросоюза - на 30,2%. Импорт продукции ICT составил в марте 11 млрд 850 млн долларов, сократившись на 7,9% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 3 млрд 930 млн долларов.