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Политика

Экспортные и импортные цены растут два месяца подряд

Write: 2023-04-13 14:55:23Update: 2023-04-13 14:56:59

Экспортные и импортные цены растут два месяца подряд

Photo : YONHAP News

Экспортные и импортные цены растут в РК два месяца подряд из-за снижения курса корейской воны по отношению к доллару. Согласно данным Банка Кореи, опубликованным 13 апреля, экспортные цены оказались в марте в среднем на 2% выше, чем в феврале. Экспортные цены на  продукцию химической промышленности увеличились за тот же период на 2,8%, продукцию информационно-коммуникационных технологий – на 2,2%. Одновременно экспортные цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства сократились на 2,3%, на уголь и нефтепродукты – на 0,5%. Импортные цены возросли в марте на 0,8% по сравнению с февралём.  Цены на свинину и говядину увеличились за тот же период на 6,8%, на продукцию химической промышленности – на 4,8%. При этом цены на сырьё  снизились на 1,1%, а на продукцию обрабатывающей промышленности – на 1,6%. 
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