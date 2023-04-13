Концентрация в воздухе частиц PM10 максимальная с начала года

Photo : YONHAP News

Концентрация в воздухе взвешенных мелкодисперсных частиц диаметром до 10 микрометров (PM10) достигла 12 апреля в РК самого высокого уровня с начала текущего года. Одним из основных факторов послужил сильный северо-западный ветер, который принёс с собой массы жёлтой пыли из Китая и Монголии. По данным министерства экологии РК, среднесуточная концентрация частиц PM10 составила в целом по стране 277 микрограммов на кубометр, что в 2,7 раза превышает стандарт качества воздуха. 13 апреля концентрация мелкой пыли остаётся на уровне «очень плохо» по национальной системе предупреждений о качестве воздуха. По состоянию на 7 часов утра, она превышала 150 микрограммов на кубометр в столичном регионе, провинциях Чхунчхондо и в юго-западной части провинции Чолла-Пукто. По прогнозам Корейской метеорологической администрации, такая ситуация продлится до утра 14 апреля. В этой связи власти рекомендуют населению по возможности избегать длительного пребывания на открытом воздухе и надевать маски при выходе на улицу.