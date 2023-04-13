В РК растёт дефицит финансового баланса

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По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 13 апреля, за январь и февраль этого года общие доходы государства составили 90 трлн вон (68 млрд 700 млн долларов), что на 12 млрд 200 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Налоговые сборы составили 41 млрд 900 млн долларов. Это на 12 млрд долларов меньше, чем за первые два месяца прошлого года. Общие расходы сократились за тот же период на 5 млрд долларов, составив 87 млрд 400 млн долларов. Это объясняется тем, что в начале прошлого года власти оказывали финансовую помощь мелким предпринимателям и выплачивали средства на поддержку населения в условиях пандемии. В общем финансовом балансе отмечен дефицит в размере 23,5 млрд долларов, что на 8 млрд 300 млн долларов больше, чем за первые два месяца прошлого года. Его рост вызван сокращением налоговых поступлений.