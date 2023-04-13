В мае в РК пройдут учения по гражданской обороне

16 мая в РК пройдут учения по гражданской обороне, в ходе которых будут отрабатываться действия в случае воздушной атаки противника. Подобные учения в гражданском секторе состоятся впервые с 2017 года. Соответствующее решение было принято в связи с нарастанием напряжённости из-за ракетной активности Пхеньяна. 16 мая в 14 часов прозвучит сигнал воздушной тревоги, после чего жители страны должны проследовать в подземные убежища, следуя инструкциям ответственных лиц. Одновременно на 15 минут по всей стране будет ограничено движение автотранспорта. Все водители автомобилей должны будут остановиться и прослушать по радио указания властей. Такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственного движения военной и специальной техники в случае реальной воздушной атаки. В 14:15 прозвучит отбой воздушной тревоги, после его можно будет покинуть убежища, сохраняя бдительность. С целью минимизации неудобств для жителей страны работа железнодорожного, водного и воздушного транспорта не будет прерываться. Но во время учений покидать станции метро будет запрещено.