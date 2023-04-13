В РК будет разработан самолёт радиоэлектронной борьбы

Photo : YONHAP News

В следующем году в РК начнётся реализация проекта создания отечественного самолёта радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответствующий план принят 13 апреля комитетом по оборонному развитию. Самолёт будет создаваться на базе существующих воздушных транспортных средств, которые планируется переоснащать под нужды РЭБ. Проект, на который выделят 1 трлн 850 млрд вон (1,5 млрд долларов), будут осуществлять Агентство оборонного развития и профильные предприятия в период с 2024 по 2032 год. Помимо этого, одобрен план закупки за рубежом тяжёлых вертолётов для специальных операций. На его реализацию с 2024 по 2031 год выделят 3 трлн 700 млрд вон (2 млрд 800 млн долларов). Вертолёты будут применяться как для специальных военных операций, так и для поисково-спасательных работ. Одобрен также план разработки управляемых баллистических ракет класса «корабль-земля». Поставлена цель принять их на вооружение в 2036 году. Они будут устанавливаться на эсминцы KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ и эсминцы следующего поколения KDDX.