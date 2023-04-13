Пхеньян сообщил об успешных испытаниях новой МБР «Хвасон-18»

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Как сообщило агентство ЦТАК, 13 апреля в Северной Корее проведены успешные испытания новой твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», которыми руководил лидер страны Ким Чон Ын. Цель испытаний состояла в том, чтобы подтвердить работоспособность твёрдотопливных двигателей большой тяги для многоступенчатых ракет, а также надёжность технологии сброса ступеней и различных функциональных систем управления. Испытания не представляли угрозы безопасности соседних стран. Первая ступень ракеты упала в море в 10 км от полуострова Ходо в уезде Кымя-гун провинции Хамгён-Намдо, а вторая – в 335 км от уезда Оран-гун провинции Хамгён-Пукто,- говорится в сообщении. В нём также приводятся слова Ким Чон Ына, который заявил, что «ракета «Хвасон-18» позволит кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания, резко повысить эффективность и готовность к ядерной контратаке». По данным южнокорейских военных, была запущена баллистическая ракета средней или большой дальности, которая пролетела 1.000 километров, прежде чем упасть в Восточном море.