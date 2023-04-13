Ситуация в экономике РК может улучшиться во втором полугодии

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Экономическая ситуация в РК будет постепенно улучшаться. Об этом заявил 13 апреля журналистам в Вашингтоне вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. Он находится в США для участия в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Он отметил, что в настоящее время в южнокорейской экономике сохраняется нестабильность, и правительство продолжает внимательно следить за ситуацией. Во всём мире в этом году ожидается сложная ситуация, но со второй половины года можно ожидать улучшения общих показателей. На это указывают также прогнозы МВФ и других международных экономических учреждений. Среди первоочередных задач государственной политики Чху Гён Хо обозначил стабилизацию потребительских цен, поскольку инфляция всё ещё держится на высоком уровне в 4,2%.