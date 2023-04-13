Статистика подтверждает охлаждение межкорейских отношений

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В прошлом году между Югом и Севером Кореи не было ни одного случая взаимных посещений, а межкорейский товарооборот равен нулю. Такие данные изложены в Белой книге по вопросам воссоединения, представленной 14 апреля министерством по делам воссоединения. До остановки работы Кэсонского индустриального комплекса в 2016 году границу ежегодно пересекали около ста тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается и в товарообороте. Если в 2021 году он составил 1 млн долларов, то в 2022 году был нулевым. Сократился также объём гуманитарной помощи Северу. В 2019 году она составила 21 млн долларов, а в прошлом году - 2 млн долларов. Кроме того, с 2019 года не проводятся встречи разделённых семей. В прошлом году в РК перебрались 67 северокорейских беженцев, в то время как до 2019 года их было более тысячи в год.