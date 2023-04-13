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Экономика

РК и Казахстан расширят экономическое сотрудничество

Write: 2023-04-14 12:00:19Update: 2023-04-14 12:04:11

РК и Казахстан расширят экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

РК и Казахстан расширят сотрудничество в добыче ключевых полезных ископаемых и реализации промышленного строительства. Данная договорённость достигнута в ходе состоявшейся 14 апреля в Сеуле встречи министра промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Яна и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра. Казахстан богат редкими металлами и другими полезными ископаемыми, имея самое большое в мире количество месторождений хрома и занимая второе место по запасам урана. РК обладает передовыми технологиями для их разработки. Две страны добились успеха в совместной реализации таких проектов как строительство электростанции с комбинированным циклом в казахстанском городе Шымкенте. В прошлом году объём южнокорейско-казахстанской торговли достиг рекордного уровня в 6,5 млрд долларов. Ли Чхан Ян попросил Казахстан поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. 
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