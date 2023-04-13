Gallup Korea: Рейтинг президента РК снизился до 27%

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Лишь 27% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 65% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 11 по 13 апреля агентством Gallup Korea. Число довольных работой президента сократилось за неделю на 4%, а число недовольных выросло на 4%. Нынешнее снижение уровня поддержки главы государства может быть связано с оценкой населением реакции правительства на скандал вокруг прослушивания американскими спецслужбами представителей южнокорейских властных структур. Рейтинг правящей партии Сила народа составил 31%, крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 36%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.