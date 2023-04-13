10 членов семей жертв трудовой мобилизации получат компенсации

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10 из 15 членов семей жертв принудительной трудовой мобилизации, осуществлявшейся японскими властями в период Второй мировой войны, приняли решение получить компенсации от правительства РК. Как сообщила 14 апреля журналистам директор департамента Азии и Тихого океана МИД РК Со Мин Чжон, им будут выплачена сумма, установленная в 2018 году судом, а также проценты за прошедший период. Выплаты будут осуществлены через фонд поддержки жертв принудительной трудовой мобилизации, который сформирован за счёт пожертвований южнокорейских предпринимателей. Изначально пострадавшие добивались выплат напрямую от японских компаний, однако правительство РК в целях урегулирования конфликта с Японией предложило сделать это за счёт частного фонда, что вызвало протесты. В результате переговоров с правительством часть пострадавших и членов их семей приняли предложение властей.