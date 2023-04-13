Проект поправок к Закону о зерне вновь отклонён

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13 апреля Национальное собрание РК отклонило проект поправок к Закону о зерне, на который ранее президент страны Юн Сок Ёль наложил вето. Из 290 депутатов его поддержали 177, против голосовали 112, один воздержался. Для того, чтобы проект получил статус закона, его должны поддержать 2/3 участников голосования. В нынешнем виде закон предусматривает выкуп государством излишков риса в целях стабилизации цен на рынке. При этом выкуп проводится в объёмах и по ценам, установленных правительством и утверждённых президентом. Поправки требуют, чтобы правительство закупало излишки риса, если производство превышает расчётный спрос на 3-5% или если цены падают на 8% и более по сравнению с предыдущим годом. Правящие силы считают, что поправки приведут к росту производства риса, расходов государства на закупку излишков и ухудшению ситуации с другими зерновыми. Оппозиция утверждает, что поправки создадут базовый механизм сдерживания от падения цен на рис.