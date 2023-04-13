Питание южнокорейских школьников не сбалансировано

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В прошлом году 39% южнокорейских учеников школ средней и старшей ступеней не завтракали. Это на 1% больше, чем в позапрошлом году. ОБ этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого министерством образования и Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний. Среди девочек показатель превышает 40%. Главными причинами пренебрежения к завтраку школьники назвали нехватку времени, отсутствие аппетита, проблемы с пищеварением. Кроме того, выяснилось, что треть школьников более трёх раз в неделю употребляют фастфуд или еду быстрого приготовления. Этот показатель за последние 10 лет увеличился более чем в два раза. 17% детей едят фрукты более одного раза в день, что является минимальной отметкой после 2005 года. Качество питания детей ухудшается с 2020 года, когда по всей стране активно вводился дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса. Одновременно растёт уровень употребления алкоголя среди школьников. В прошлом году его употребляли 15% мальчиков и 10,9% девочек. Общий уровень курения составляет порядка 4%.