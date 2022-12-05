Патрульный катер Северной Кореи нарушил морскую границу

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15 апреля в 11 часов утра северокорейский патрульный катер пересёк Северную разграничительную линию в Жёлтом море, которая фактически является межкорейской морской границей, к северо-востоку от южнокорейского острова Пэннёндо. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, катер вторгся в территориальные воды РК на 2 км, пробыв в них примерно 10 минут. К месту нарушения границы был направлен южнокорейский патрульный катер класса «Чхамсури». Поскольку северокорейский катер не отреагировал на направленные ему световые и звуковые сигналы, в его сторону были сделаны 10 предупредительных выстрелов из 40-миллиметрового орудия. После этого нарушитель отступил за пределы морской границы. Северокорейский катер мог нарушить морскую границу случайно, преследуя китайское рыболовное судно, которое вошло в территориальные воды КНДР. В ходе инцидента, китайское рыболовное судно столкнулось с южнокорейским катером. В результате трое южнокорейских военных моряков получили травмы и были госпитализированы. Северная Корея не признаёт северную разграничительную линию в качестве морской границы. По мнению экспертов, Пхеньян может использовать последний инцидент в качестве предлога для повышения своей военной активности в Жёлтом море.